2018-11-12T21:03:31+03:00
Общество

Будем здоровы! Более 140 миллиардов направил губернатор Дубровский в здравоохранение

Высокотехнологичная помощь коре будет доступна и в отдаленных деревнях Челябинской области
Ольга АНТОНОВА
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Бори Дубровский инспектирует модернизированное здание поликлиники ЧОКБ. Фото: gubernator74.ruБори Дубровский инспектирует модернизированное здание поликлиники ЧОКБ. Фото: gubernator74.ru
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В Челябинской области строится система оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Она вскоре будет доступна даже в самых отдаленных селах. Такую задачу ранее поставил губернатор Борис Дубровский.

Всего за четыре года на развитие здравоохранения из областного бюджета по распоряжению губернатора направили 140,5 млрд руб. Это — пятая часть бюджета региона.

— Задача всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села. Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций — увеличение продолжительности жизни южноуральцев, — подчеркнул Борис Дубровский.

Знаковые стройки четырех последних лет - это новая поликлиника Челябинской областной клинической больницы; новый оперблок ЧОКБ; капитальные ремонты и переоснащение отделений главной клиники региона. При Борисе Дубровском была заложена и построена поликлиника окружного онкодиспансера. Детская областная клиническая больница получила новый, оснащенный современным оборудованием, детский корпус. В селах региона ремонтируютя фельдшерско-акушерские пункты, принято решение о строительстве тысячи новых ФАПов.

Губернатор Дубровский строит современную систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Фото: gubrnator74.ru

Губернатор Дубровский строит современную систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Фото: gubrnator74.ru

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