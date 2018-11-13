Челябинская область строит мосты туристической дружбы с Казахстаном

СЕГОДНЯ 05:18 2018-11-13T05:58:02+03:00

Наш регион в ТОП-3 субъектов России, развивающих контакты с соседним государством

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С 8 по 9 ноября 2018 года в Петропавловске (Казахстан) прошел XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В этом году мероприятие было посвящено развитию туризма. Южноуральскую делегацию возглавил Губернатор Борис Дубровский.

Официальной части Форума работали главы государств. Президент РФ Владимир Путин обозначил, что за январь-октябрь Казахстан посетили более 50 российских делегаций, организованы десятки бизнес-миссий, молодежных программ, мероприятий в сфере науки, образования и культуры.

— Наиболее активны Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Годовой объем торговли каждой из этих трех областей с казахстанскими партнерами составляет порядка одного миллиарда долларов, — заметил Путин.

На полях мероприятия обговорены детали предстоящего подписания Соглашения между Акиматом Актюбинской области Казахстана и правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

Развитию бизнес-туризма между Челябинской областью и регионами Казахстана способствует открытие в прямого авиарейса «Челябинск — Астана».

Сейчас Южный Урал работает над стыковкой челябинских рейсов с внутренними рейсами Республики Казахстан из Астаны в Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск.