В Челябинске парикмахер разнесла салон красоты на глазах у клиентов
Скандал произошел в одной из салонов красоты Челябинска. Одна из сотрудниц устроила погром. Она разбрызгала краску по помещению и разбила стеклянный шкаф, сообщает группа «Типичный Челябинск» в «ВКонтакте». По словам посетителей, женщина пришла в ярость из-за задержки зарплаты. Говорят, она ругалась не только с начальством, но и с другими сотрудниками салона. Никто не пытался ее остановить.
Среди подписчиков группы оказалась сестра взбунтовавшегося парикмахера. Она рассказала, как все было.
— Ей просто сказали, что не дадут зарплату. Без причины. Скорее всего, нужно было просто избавиться от сотрудника. Сестра сказала, что по закону не имеют право. А ей: «А у нас с вами договора нет!» Там зарплата-то — семь тысяч. Начали на повышенных тонах разговаривать, орать. В итоге она разнесла салон, а ей еще и зарплату дали, — написала Анастасия Чайка.
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