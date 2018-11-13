2018-11-13T04:42:19+03:00
Общество

«Марсианские розы»: необычное небесное явление поразило жителей Челябинской области

В соцсетях по этому поводу устроили фото-флешмоб
Ирина КАРЕЛИНА
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Закат над Миассом. Фото: Валентина Югова, соцсетиЗакат над Миассом. Фото: Валентина Югова, соцсети
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«Невероятно!», «Потрясающе!», «На нас напали инопланетяне» — так описывают вчерашний закат жители Челябинской области. Необычные облака огненного цвета в виде хитро закрученных колец наблюдали жители Миасса.

— Первый раз вижу такое. Я сначала даже испугалась, — написала в группе «Инцидент Миасс» в VK Анастасия Кореева.

— Марсианские розы! — подписала свое фото заката Инна Слободская.

Всего в соцсети выложили более сотни фотоснимков вечернего неба с разных точек города.

Природу необычного небесного явления можно объяснить штормомм. МЧС говорило о ветре от шести до 20 м/с. Вот он-то и закрутил причудливо облака.

Жители Миасса выложили в соцсети более сотни снимков заката. Фото: Евгений Боков, соцсети

Жители Миасса выложили в соцсети более сотни снимков заката. Фото: Евгений Боков, соцсети

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