«Марсианские розы»: необычное небесное явление поразило жителей Челябинской области
«Невероятно!», «Потрясающе!», «На нас напали инопланетяне» — так описывают вчерашний закат жители Челябинской области. Необычные облака огненного цвета в виде хитро закрученных колец наблюдали жители Миасса.
— Первый раз вижу такое. Я сначала даже испугалась, — написала в группе «Инцидент Миасс» в VK Анастасия Кореева.
— Марсианские розы! — подписала свое фото заката Инна Слободская.
Всего в соцсети выложили более сотни фотоснимков вечернего неба с разных точек города.
Природу необычного небесного явления можно объяснить штормомм. МЧС говорило о ветре от шести до 20 м/с. Вот он-то и закрутил причудливо облака.
Жители Миасса выложили в соцсети более сотни снимков заката. Фото: Евгений Боков, соцсети
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