Житель Челябинской области подстрелил собаку, терзавшую его сына

СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-13T08:17:53+03:00

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Вечером 7 ноября в одном из поселков Челябинской области огромный пес породы алабай выбил калитку и вырвался на улицу. Неподалеку гуляли двое школьников. Пес бросился в их сторону… Один ребенок побежал за помощью, другой принял удар на себя.

— У сына сильные укусы, на груди рана кровит до сих пор. Отец его друга выбежал на улицу с монтировкой. Но не успел даже замахнуться — собака сбила его лапой на землю и прокусила бедро. Мой муж выстрелил в собаку. Попал в глаз и еще куда-то. Сейчас собаку выхаживают. Хозяева отказались проверять ее на бешенство. Они даже не извинились, а участковому сказали, что собаку надо было отгонять палкой! — написала мама пострадавшего мальчика (на фото) в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

К своему посту она приложила снимки полученных ран. И это прокусы через зимнюю верхнюю одежду! А если бы такое случилось в теплое время года...

Подписчики группы посоветовали обратиться в полицию, а потом и в суд: требовать компенсацию лечения и морального вреда.

Но нашлись и зоозащитники с мнением что «собака просто так не нападает» и «да это не раны, а просто царапины».

Та самая собака и ее хозяин. Фото: vk.com/magnitkacity

— Полиция Магнитогорска начала проверку, после которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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