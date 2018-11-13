В Челябинске одного из начальников РЖД будут судить за взятку
На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего работника железной дороги. Его обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, преступление он совершил в августе этого года, являясь начальником одного из подразделений Челябинской дирекции материально-технического обеспечения ОАО «РЖД».
— От представителя коммерческой организации обвиняемый получил взятку в 35 тыс. руб. за предоставление в пользование данной организации крана на железнодорожном ходу, — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Уголовное дело направлено в суд. Если вина бывшего начальника РЖД будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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