В Челябинске искусственным интеллектом оснастили еще больше парковок

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-13T07:23:07+03:00

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Компания «Интерсвязь» продолжает реализацию проекта «Умный город Челябинск». В частности, развитие получил один из самых передовых и популярных сервисов — «Умные парковки».

Проект «Умные парковки» запущен специалистами компании ровно месяц назад. Система позволяет вычислять не только количество свободных мест, но и локализовывать их в режиме реального времени с помощью бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь». Сервис основан на технологиях компьютерного зрения и сверточных нейронных сетях. В настоящее время в систему встроены уже семь парковок, и она с каждым днем набирает все большую популярность среди горожан.

Так, на прошлой неделе сервис был интегрирован с виртуальным помощником Алисой компании «Яндекс». Алиса получила навык «Умные парковки», который позволяет, не открывая мобильное приложение, получить в голосовом формате информацию о наличии свободных мест на той или иной парковке и проложить оптимальный маршрут движения.

Расширяется и география присутствия технологии: на текущей неделе «Умная парковка» заработает у одного из самых популярных торговых комплексов северо-западного района Челябинска — «Фокуса». До конца года интеллектуальная система появится еще в 10 точках.

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