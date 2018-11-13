Прокуратура нашла нарушения в челябинской школе, где отравились дети
Сотрудники прокуратуры совместно с санитарными врачами проверили школу №59, где в начале октября отравились 20 учеников. Детям стало плохо после уроков. Двух школьников доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию
— В деятельности учебного заведения и «Уральского комбината питания», который снабжает эту школу продуктами, обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Руководителям школы и комбината вынесены представления об устранение нарушений. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела.
Кроме того отравлением учащихся заинтересовался следственный комитет. В настоящее время следователи проверяют факты из публикаций в СМИ.
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