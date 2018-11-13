2018-11-13T09:05:36+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в челябинской школе, где отравились дети

В отношении виновных возбуждены административные дела
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры совместно с санитарными врачами проверили школу №59, где в начале октября отравились 20 учеников. Детям стало плохо после уроков. Двух школьников доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию

— В деятельности учебного заведения и «Уральского комбината питания», который снабжает эту школу продуктами, обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Руководителям школы и комбината вынесены представления об устранение нарушений. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела.

Кроме того отравлением учащихся заинтересовался следственный комитет. В настоящее время следователи проверяют факты из публикаций в СМИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске искусственным интеллектом оснастили еще больше парковок
В Челябинске «сетевую» воду покрасят в зеленый цвет
В Челябинске одного из начальников РЖД будут судить за взятку
Житель Кургана ехал на могилу к жене и погубил в аварии дочь
Челябинская область строит мосты туристической дружбы с Казахстаном
Житель Челябинской области подстрелил собаку, терзавшую его сына
Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за блюдо, которое испортило ему аппетит
«Марсианские розы»: необычное небесное явление поразило жителей Челябинской области
В Челябинске парикмахер разнесла салон красоты на глазах у клиентов
Полетим! Челябинск и Алма-Ату свяжет авиарейс
Будем здоровы! Более 140 миллиардов направил губернатор Дубровский в здравоохранение
Житель Челябинской области спас двух птиц, вмерзших в пруд
В Челябинске простятся с бывшим начальником автомобильного института Анатолием Жежерой
В Челябинской области дочь будут судить за убийство престарелой матери
На жительницу Челябинска возбудили дело из-за няни, бросившей детей у гипермаркета
В Челябинске восьмиклассник покончил с собой, пока родителей не было дома
В Челябинской области посетитель торгового павильона изрезал продавца
«Вышла из строя электроника»: в Магнитогорске починили городские куранты
Челябинский «Трактор» уволил нападающего Евгения Лапенкова
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Челябинске открыли первую ледовую площадку во дворе
Прокуратура нашла виновника забастовки водителей автобусов Челябинска и требует завести уголовное дело