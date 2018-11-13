Прокуратура нашла нарушения в челябинской школе, где отравились дети

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-13T09:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры совместно с санитарными врачами проверили школу №59, где в начале октября отравились 20 учеников. Детям стало плохо после уроков. Двух школьников доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию

— В деятельности учебного заведения и «Уральского комбината питания», который снабжает эту школу продуктами, обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Руководителям школы и комбината вынесены представления об устранение нарушений. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела.

Кроме того отравлением учащихся заинтересовался следственный комитет. В настоящее время следователи проверяют факты из публикаций в СМИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.