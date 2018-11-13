В Челябинской области грузовик протаранил иномарку и врезался в трамвай
ДТП произошло днем 12 ноября в Златоусте. По словам очевидцев, на улице Карла Маркса автомобиль МАН, потеряв управление, вылетел на перекресток, врезался в «легковушку», а потом в трамвай.
— У грузовика отказали тормоза. 38-летней водитель не смог остановить автомобиль, — рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
Пострадала девочка-подросток. В момент ДТП она находилась в иномарке, которую протаранил грузовик. Школьницу увезли в больницу с травмой головы. Все остальные участники ДТП отделались легким испугом.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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