Южноуральских предпринимателей просят рассказать о коррупции в регионе

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-13T10:17:29+03:00

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Южно-Уральская торгово-промышленная палата проводит среди предпринимателей Челябинской области анонимное онлайн-анкетирование по вопросам состояния дел с коррупцией в регионе. Результаты опроса будут представлены Правительству РФ и Президенту Владимиру Путину.

Анономное анкетирование осуществляется в рамках пятого этапа специального проекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции». Это независимое исследование мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и оценки эффективности антикоррупционной политики в России. Проект важен для определения очагов коррупции в регионах и выявления искусственно создаваемых чиновниками барьеров, вынуждающих предпринимателей прибегать к взяткам.

В 2017 году информацию об антикоррупционном проекте включили в доклад Владимиру Путину о реализации Национального плана противодействия коррупции. Указом Президента проведение данного исследования закреплено на 2018-2020 годы.

Пройти анкетирование можно до 26 ноября 2018 года по ссылке. Активное участие южноуральских предпринимателей в проекте позволит получить объективную информацию о проводимой работе по противодействию коррупции в Челябинской области.