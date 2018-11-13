Жителей Челябинской области бесплатно проверят на диабет

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-13T10:49:05+03:00

Следите за своим здоровьем, если не хотите заболеть! Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За 15 лет число заболевших россиян выросло на 2,3 миллиона. В Челябинской области в прошлом году зарегистрировано почти 199 тыс человек с эндокринной патологией., из них почти 104 тыс — с сахарным диабетом.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечают 14 ноября. В этот день, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, у каждого есть возможность обследоваться на диабет. В отеле «Парк Сити», с 10.00 до 14.00, пройдет конференция по диабету 2 типа. Адрес: ул. Лесопарковая, 6.

16 ноября откроется еще одна «Территория здоровья». В МФЦ (ул. Труда, 164) можно будет определить уровень глюкозы и холестерина в крови, вычислить индекс массы тела, измерить артериальное давление. Всех ждут консультации эндокринолога и терапевта. Начало в 9.00.

Не хотите стать жертвой диабета? Больше двигайтесь, берегитесь ожирения и избыточной массы тела. Сторонитесь употребления жирной пищи, сладостей Будьте особенно внимательны, если есть наследственная предрасположенность.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу выстроить систему оказания медицинской помощи так, чтобы она была доступна всем и повсюду на территории региона.