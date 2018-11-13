Болельщиков приглашают в «Юность» поболеть за «Челмет»

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-13T11:11:07+03:00

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Южноуральские хоккеисты в этом сезоне показывают отменные результаты. Пятое место после 21 тура и еще три матча в запасе. У «Челмета» 15 побед и всего шесть поражений, три из которых в дополнительное время или в серии буллитов.

— Команда набрала ход, состав хороший, почти полностью состоит из наших челябинских воспитанников, все рвутся в бой и показывают достойные результаты. Так, недавно команда выиграла девять матчей подряд, — отметил главный тренер «Челмета» Равиль Гусманов.

Кстати, по словам тренеров «Трактора», несколько игроков «Челмета» в ближайшее время усилят состав и основной команды.

12 ноября фарм-клуб «черно-белых» уступил в первом матче домашней серии усть-каменогорскому «Торпедо» 2:4.

Впереди у «Челмета» еще три матча в челябинском дворце спорта «Юность».

14 ноября. ХК «Челмет»- ХК «Сарыарка» (Караганда). Начало в 18.30

16 ноября. ХК «Челмет»- ХК «Звезда» (Москва). Начало 18.30

18 ноября. ХК «Челмет»- ХК «Химик» (Воскресенск). Начало в 13.00

Билеты- от 100 руб.