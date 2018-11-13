В Челябинске маршрутка перевернулась после столкновения с джипом

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-13T12:15:53+03:00

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Сегодня утром, 13 ноября, челябинцы встали в большой пробке на Братьев Кашириных и опоздали на работу. Причиной затора стала авария возле «Торгового центра». Здесь столкнулись джип и маршрутка.

— Авария по улице Братьев Кашириных на перекрестке с Каслинской. Потихоньку образуется пробка в сторону центра. От удара маршрутка упала на бок, — написала в соцсетях очевидица Наталья.

Водитель маршрутки ехал за путевым листом. Фото: vk.com, Наталья Фаст.

В ГИБДД рассказали, столкновение произошло в 5:50.

— За рулем внедорожника была женщина, маршруткой управлял мужчина. Маршрутное такси еще не вышло на линию — водитель ехал за путевым листом. Обошлось без пострадавших. Причины ДТП устанавливаются, — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com, Сергей Харитонов.

Позже неподалеку произошло еще одно ДТП с общественным транспортом. На пересечении Братьев Кашириных и Молодогвардейцев столкнулись троллейбус и легковушка. В аварии тоже разбираются госавтоинспекторы.

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