СК не планирует еще раз заниматься жалобой капитана ФСИН из Челябинска, которую бил начальник

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-13T13:06:29+03:00

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Новый скандал, связанный с насилием в силовых структурах. Бывшая сотрудница колонии из Челябинка Екатерина Шакурова записала видеобращение к главам СКР и ФСИН. Рассказала, что ее бил начальник и три раза незаконно увольняли с работы. В следственном управлении СКР по Челябинской области с историей женщины знакомы.

— Ей отказали в возбуждении двух уголовных дел. Первое — по поводу избиения. В действиях коллег женщины следователь не усмотрел состава преступления. Шакурова пыталась обжаловать решение в судах, но ничего не добилась. Этим летом она обращалась с заявлением начать расследование о превышении полномочий ее бывших коллег. Ее доводам подтверждения не нашли, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, капитан ФСИН Екатерина Шакурова несколько лет судится с бывшим начальством, чтобы ее восстановили на работе. Кроме того, она уверяет, что ее несколько раз ударил начальник. Обидчик во всем сознался на полиграфе после чего дело закрыли. Екатерина одна воспитывает двоих детей и у нее большой долг за квартиру. Она хочет получить положенную пенсию за выслугу лет и субсидию на квартиру.

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