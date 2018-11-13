В Челябинске закончилась бесплатная вакцина от гриппа
Читатели «Комсомолки» рассказали редакции о том, что в нескольких поликлиниках городах нет вакцины от гриппа. Горожане не могут поставить прививку с 20-х чисел октября. Вакцины, в частности, нет в поликлинике ГКБ № 1 на Доватора и в поликлинике ГКБ № 9 на Пятой электровозной.
По данным нашей редакции, сбой в поставках вакцины — явление временное. Уже к концу этой недели, 16 ноября, город получит новую партию для профилактики гриппа. А со следующей недели, когда вакцину развезут по поликлиникам, взрослые снова смогут привиться бесплатно.
— Поставки вакцины осуществляются централизованно, федеральным минздравом. По сетевому графику, очередная поставка должна быть сделана до 30 ноября. В Челябинскую область вакцина поступит 16 ноября, — заверили редакцию в областном минздраве.
По словам медиков, сбой в поставках вакцины не повлияет на формирование общего иммунитета. Эпидемиологический сезон в Челябинской области обычно наступает в феврале-марте. И если вы не хотите подцепить вирус в разгар сезона, важно привиться до конца декабря.
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