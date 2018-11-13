На Южном Урале за неделю произошло три подростковых суицида
За несколько дней в Челябинской области свели счеты с жизнью трое подростков.
В Еманжелинске следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летней школьницы. Девочка совершила самоубийство дома. Трагедия произошла 13 ноября.
— По данному факту проводится проверка. Специалисты выясняют, состояла ли шестиклассница в группах смерти, которые склоняют детей к суицидам, — сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Денис Семенов.
В Каслях покончил с собой 15-летний ученик девятого класса. Подросток ушел из жизни 10 октября. Мальчик был единственным ребенком у родителей и характеризовался положительно. Предположительно на самоубийство его толкнула неразделенная любовь.
Еще один случай зарегистрирован 9 ноября в Челябинске. В Тракторозаводском районе 14-летний школьник убил себя пока родителей не было дома. Причину суицида выясняют правоохранители. Друзья погибшего говорят, что у подростка уже были попытки самоубийства. В последнее время он жаловался друзьям, что устал от жизни и хочет уйти из нее.
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