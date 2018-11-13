2018-11-13T18:09:45+03:00
Общество

В Магнитогорске из-за угрозы пневмонии закрывают школы и классы

Карантин объявлен в нескольких учебных учреждений
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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В городе металлургов случаи пневмонии зафиксированы в 11 школах и 18 детских садах. Диагноз подтвержден у 25 детей.

— На карантин до 18 ноября закрыто основное здание школы №40, в других школах отдельные классы отказались от кабинетной системы обучения и перешли на дистанционную, — пояснили в городском управлении образования.

По словам санитарных врачей, об эпидемии речи не идет. Карантин по пневмонии в школах или детсадах вводится при условии, если в учреждении зарегистрировано пять или более случаев внебольничной пневмонии. Такая ситуация сейчас сложилась в школе №40. Там пневмонией заболели 13 учеников.

Кстати, сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями отмечен по всей Челябинской области. В октябре в регионе зарегистрировано 52 случая на 100 тысяч населения. Это выше аналогичного периода прошлого года на 31 процент. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

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