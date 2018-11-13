Пожаров на границе стало меньше. Сотрудничество Челябинской области и Казахстана снижает число огненных ЧП

СЕГОДНЯ 20:27 2018-11-13T20:29:10+03:00

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Губернатор Борис Дубровский провел заседание комиссии по реализации государственной пограничной политики. Обсуждали меры по недопущению трансграничных пожаров.

Соглашение о профилактике и тушении огненной стихии действует между Правительством РФ и Правительством Казахстана пять лет. Зона охраны — 10 км. Число пожаров снизилось: с 22 в 2011 г до трех в 2017 г. В этом году случился один пожар, в Бредах. Он оперативно ликвидирован.

Но опасность ЧП по-прежнему высока.

— Главы районов, земли которых проходят вдоль госграницы, отвечают за состояние минерализованной полосы, которая защищает земли от перехода огня. За состоянием полосы в Челябинской области, чаще всего, следят сельхозорганизации и фермеры. Поручаю эту практику продолжать и поддерживать в рабочем состоянии оборудованные минерализованные полосы. Недопустим переход огня с трансграничных территорий на сопредельные земли, — отметил губернатор Борис Дубровский.