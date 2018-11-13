Плюс три тысячи рабочих мест. Губернатор Борис Дубровский открыл Южно-Уральский гражданский форум

СЕГОДНЯ 20:47 2018-11-13T20:47:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Южно-Уральский гражданский форум продлится два дня, 13 и 14 ноября. Организаторами выступили Правительство и Общественная палата Челябинской области. Форум проходит второй год подряд.

С инициативой создания площадки для взаимодействия институтов гражданского общества, власти и бизнеса выступил губернатор Борис Дубровский.

— В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин подчеркнул: «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, укреплять институты демократии». Солидарен с Президентом и отмечу, что мы должны быть открыты друг другу, — поприветствовал гостей форума губернатор Борис Дубровский.

За 10 лет число НКО в регионе увеличилось в два раза. 4 тыс организаций объединяют 700 тыс активистов. За три года общественными организациями создано более 3 тыс рабочих мест.

По предложению губернатора для НКО создадут комплексный центр по аналогии с МФЦ для предпринимателей. Тогда активисты смогут обращаться за получением консультаций и поддержки.

Кстати, сумма грантов, выделенных в 2018 г региональным НКО на претворение в жизнь инициатив по 13 направлениям, превысила 100 млн.