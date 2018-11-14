Злато-серебро. Борис Дубровский вручил 50 школьникам стипендии за победу на предметных олимпиадах

СЕГОДНЯ 05:02 2018-11-14T05:02:49+03:00

Губернатор и те, кто лучше всех - победители и призеры предметных школьных олимпиад. Фото: gubernator74.ru

В зависимости от уровня олимпиады поощрения составляет от 20 до 50 тыс рублей

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В резиденции главы региона собрались те, кто лучше всех: победители и призеры международных, Всероссийских и региональных предметных школьных олимпиад.

— Я по-настоящему рад за вас, за ваших родителей и учителей и глобально — за Челябинскую область. Потому что из таких школьников, как вы, вырастают очень целеустремленные люди и хорошие профессионалы. Олимпиада — это не только проверка знаний, хотя и это важно. Но еще важнее справиться с внутренним волнением, сосредоточить все ресурсы на достижении цели, найти нестандартные подходы в решении задач, — подчеркнул Дубровский.

А гордиться есть чем, ведь за последние три года стабильно растут результаты школьников по английскому и немецкому языкам, биологии, географии, стабильно высокие результаты по физике.

Пятидесяти лучшим награды вручил губернатор. Церемония учреждена в 2006 г. За это время поощрение получили 700 талантливых ребят. Всероссийская предметная олимпиада школьников является самым значимым интеллектуальным состязанием — победители поощряются на всех уровнях: законодательно предусмотрены льготы для поступления на профильные направления высших учебных заведений, указом Президента РФ вручается специальная стипендия.