2018-11-14T05:02:41+03:00
Общество

Впервые за 82 года: в Челябинске отремонтирована поликлиника и два отделения горбольницы №8

Модернизированные помещения осмотрел губернатор Борис Дубровский
Поделиться:
В оперблоке торакального отделения есть оборудование мирового класса. Фото: gubernator74.ruВ оперблоке торакального отделения есть оборудование мирового класса. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

В Челябинске, в больнице №8, завершен капремонт поликлиники, оперблока торакального отделения и отделения гемодиализа. По поручению губернатора Дубровского на большие работы и покупку медтехники выделено более 16 млн руб.

В среду, 13 ноября, губернатор осмотрел больницу. «Обход» начался с поликлиники. В трехэтажном здании капремонта не было ни разу с 1936 г. На реконструкцию здания областной бюджет выделил 15 млн руб, еще 6 млн руб — город.

В уникальном торакальном отделении, которое вхолдит в ТОП-5 по всей стране, преображен оперблок. Современная техника позволяет 92% операций на грудной клетке, легких, трахее проводить лапароскопическим методом.

В отделении гемодиализа совершена техническая революция. Завод по приготовлению специальной очищенной воды для жизненно необохдимых процедур расположен в отремонтированном цоколе и подается в залы гемодиализа.

— Помощь здесь оказывают на высоком уровне, что подтверждают слова благодарности людей в адрес врачей. Оснащение — одна из задач, которую мы будем решать с федеральным центром. Программы уже согласованы, средства поступают, — подчеркнул губернатор.

В горбольнице №8 губернатор пообщался с пациентами. Фото: gubernator74.ru

В горбольнице №8 губернатор пообщался с пациентами. Фото: gubernator74.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Злато-серебро. Борис Дубровский вручил 50 школьникам стипендии за победу на предметных олимпиадах
Четверо жителей Челябинска получили большие сроки за терроризм
Врачи Кургана достали из века женщины червя
«Есть женщины в русских селеньях»: в Зауралье пенсионерка остановила грузовой поезд
В Челябинской области дети играют в футбол на тонком льду водоемов
На одном из вокзалов Челябинской области можно бесплатно взять книги в дорогу
Плюс три тысячи рабочих мест. Губернатор Борис Дубровский открыл Южно-Уральский гражданский форум
Пожаров на границе стало меньше. Сотрудничество Челябинской области и Казахстана снижает число огненных ЧП
Фильм о южноуральской колясочнице, усыновившей 3 детей, покажут на ТВ
В Магнитогорске из-за угрозы пневмонии закрывают школы и классы
На Южном Урале за неделю произошло три подростковых суицида
На Южном Урале за неделю произошло три подростковых суицида
Границу Челябинской области закрыли для птицы и яиц из Казахстана
В Челябинске закончилась бесплатная вакцина от гриппа
СК не планирует еще раз заниматься жалобой капитана ФСИН из Челябинска, которую бил начальник
В Челябинске маршрутка перевернулась после столкновения с джипом
Болельщиков приглашают в «Юность» поболеть за «Челмет»
Жителей Челябинской области бесплатно проверят на диабет
Южноуральских предпринимателей просят рассказать о коррупции в регионе
В Челябинской области грузовик протаранил иномарку и врезался в трамвай
Прокуратура нашла нарушения в челябинской школе, где отравились дети
В Челябинске искусственным интеллектом оснастили еще больше парковок
В Челябинске «сетевую» воду покрасят в зеленый цвет