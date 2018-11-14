Впервые за 82 года: в Челябинске отремонтирована поликлиника и два отделения горбольницы №8
В Челябинске, в больнице №8, завершен капремонт поликлиники, оперблока торакального отделения и отделения гемодиализа. По поручению губернатора Дубровского на большие работы и покупку медтехники выделено более 16 млн руб.
В среду, 13 ноября, губернатор осмотрел больницу. «Обход» начался с поликлиники. В трехэтажном здании капремонта не было ни разу с 1936 г. На реконструкцию здания областной бюджет выделил 15 млн руб, еще 6 млн руб — город.
В уникальном торакальном отделении, которое вхолдит в ТОП-5 по всей стране, преображен оперблок. Современная техника позволяет 92% операций на грудной клетке, легких, трахее проводить лапароскопическим методом.
В отделении гемодиализа совершена техническая революция. Завод по приготовлению специальной очищенной воды для жизненно необохдимых процедур расположен в отремонтированном цоколе и подается в залы гемодиализа.
— Помощь здесь оказывают на высоком уровне, что подтверждают слова благодарности людей в адрес врачей. Оснащение — одна из задач, которую мы будем решать с федеральным центром. Программы уже согласованы, средства поступают, — подчеркнул губернатор.
В горбольнице №8 губернатор пообщался с пациентами. Фото: gubernator74.ru