2018-11-14T04:20:59+03:00
Общество

На одном из вокзалов Челябинской области можно бесплатно взять книги в дорогу

Мини-библиотека не только раздает, но и принимает литературу
Ирина КАРЕЛИНА
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На полках есть и еще советские книги, и современные детективы. Фото: Жанна Кичигина.На полках есть и еще советские книги, и современные детективы. Фото: Жанна Кичигина.
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Зал ожидания превратился в читальный зал. Добрая инициатива принадлежит работникам вокзала Магнитогорска. Они рассказали про свою мини-библиотеку в соцсетях, а заодно попросили помощи у горожан.

— У многих дома без дела лежат уже прочитанные книги. Если не жалко, приносите их в здание железнодорожного вокзала. На первом этаже в зале ожидания есть стойка с книгами, которые читают пассажиры в ожидании поезда, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK сотрудница вокзала Жанна Кичигина.

Большинство подписчиков группы похвалили за хорошее дело и решили помочь. Но не обошлось и без скептиков. Вот что они пишут:

— Ага, можно подумать, кто-то читает книги на вокзале. Насмешили! Все в смартфоны тычутся!

— Растащат же вмиг. Начал читать, а тут и поезд подъехал...

— Ну сейчас вам натащат книг! Представляю, какой завал будет.

Автор поста заверила, что литература на вокзале пользуется большим спросом. Некоторые пассажиры и вправду забирают начатую книгу с собой — и пусть читают на здоровье.

— Полки наполняли общими силами. Все наши сотрудники несут книги, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» Жанна и прислала фото мини-библиотеки.

Мини-библиотека в зале ожидания на вокзале Магнитогорска. Фото: Жанна Кичигина.

Мини-библиотека в зале ожидания на вокзале Магнитогорска. Фото: Жанна Кичигина.

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