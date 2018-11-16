Житель Челябинска предупредил о падающих деревьях в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 04:31 2018-11-16T04:32:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный ветер, бушующий в городе уже долгое время, валит слабые деревья. Житель Челябинска Вячеслав Черепанов прогулялся по городскому бору и увидел множество упавших берез. У некоторых из них он заметил обугленные корни.

Часть деревьев спилены. Вячеслав предположил, что это сделано в целях безопасности — чтобы они ни на кого не упали. Он сделал фотографии и выложил их у себя на странице в VK.

— Последствие после пожаров: падает лес. Во время пожара в лесу у деревьев сгорают корни. А они растут поверху на скальной поверхности парка. Через два-три года после пожара корни и стволы деревьев гниют и падаю от ветра. Будьте бдительны, так как опасно находиться в таких местах. Видно, что проводятся работы по зачистке завалов и сухостойных деревьев с высадкой молодняка, — написал Вячеслав Черепанов.

Насколько достоверна эта версия, мы попробуем узнать у специалистов и сообщим в новом материале.

Сгоревшие корни деревьев. Фото: Вячеслав Черепанов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.