2018-11-14T04:21:41+03:00
Общество

В Челябинской области дети играют в футбол на тонком льду водоемов

Плохой пример подают взрослые
Ирина КАРЕЛИНА
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Подростки бегают по тонкому льду. Фото: vk.com/chel_kopПодростки бегают по тонкому льду. Фото: vk.com/chel_kop
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Осенний лед на озерах ненадежен. Сначала жители Челябинской области беспокоились за отчаянных рыбаков, которым не терпится закинуть удочки в лунку. А теперь на лед вышли и дети.

— Сегодня на речке у стадиона трое молодых людей по льду бутылку гоняли. А ведь в некоторых местах вода еще видна! — написала в соцсети жительница Миасса Екатерина Котт.

Та же самая ситуация — в Копейске (см. фото). О бегающих по льду детях сообщают и в группе «Подслушано в Озерске» в VK.

Тем временем сотрудники МЧС призывают не выходить на тонкий лед. Для уверенного передвижения одного человека лед должен быть не тоньше 10 см. А для групповых пеших передвижений — 15 см. К примеру, по данным МЧС Миасса, на 12 ноября ледяной покров на поверхности Тургояка отсутствует, а на других водоемах — не толще 9 — 12 см. Да и при том имеются опасные подмывы.

— Что можно объяснить детям, если на лед уже взрослые мужики с удочками выперлись?! Дети их видят и тоже бегут туда! — негодуют родители в соцсетях.

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