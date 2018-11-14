2018-11-14T04:22:07+03:00
Общество

«Есть женщины в русских селеньях»: в Зауралье пенсионерка остановила грузовой поезд

Она решила добраться домой автостопом
Ирина КАРЕЛИНА
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В Зауралье пенсионерка остановила грузовой поездВ Зауралье пенсионерка остановила грузовой поездФото: Алексей БУЛАТОВ
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Это даже круче, чем коня на скаку остановить! Жительница Зауралья тормознула грузовой поезд. Дело было поздно вечером 11 ноября. 77-летняя женщина возвращалась с дачи и опоздала на электричку.

— До города было 20 километров, и она пошла вдоль железнодорожных путей. Увидев приближающийся поезд, пенсионерка стала делать круговые движения рукой (сигнал остановки — прим. автора), и грузовой состав остановился, — сообщает заместитель начальника линейного отдела полиции на станции Шадринск Ольга Кирилова.

Машинист оказался добрым человек, и подвез бабушку до города. Хоть и не положено. Однако, полиция находчивости пожилой автостопщицы не оценила. В Шадринске ее задержала полиция. Дерзкую пенсионерку оштрафовали за «самовольную без надобности остановку поезда и самовольный проезд в грузовом поезде». Сумма штрафа — сто рублей.

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