Врачи Кургана достали из века женщины червя

СЕГОДНЯ 04:22 2018-11-14T04:22:31+03:00

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Еще в марте жительница Кургана пожаловалась медикам, что у нее под кожей века кто-то шевелится. Глаз часто отекал. Офтальмологи смотрели так и эдак, но не могли понять причину. Несчастная женщина ездила на обследования и в Екатеринбург, и в Тюмень.

В ноябре врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн поставили ей редкий диагноз — дирофиляриоз. Это означает что у нее под кожей жил паразит из рода Dirofilaria.

Как же он туда попал? Оказывается, заразиться можно через обычный укус комара. Кровососущие насекомые в свою очередь подхватывают личинки «червей» у животных.

Как сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области, врачи провели операцию и извлекли паразита. Сейчас пациентка находится дома и наконец-то чувствует себя хорошо.

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