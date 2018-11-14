2018-11-14T04:22:31+03:00
Здоровье

Врачи Кургана достали из века женщины червя

Пациентка жила с ним больше полугода
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Еще в марте жительница Кургана пожаловалась медикам, что у нее под кожей века кто-то шевелится. Глаз часто отекал. Офтальмологи смотрели так и эдак, но не могли понять причину. Несчастная женщина ездила на обследования и в Екатеринбург, и в Тюмень.

В ноябре врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн поставили ей редкий диагноз — дирофиляриоз. Это означает что у нее под кожей жил паразит из рода Dirofilaria.

Как же он туда попал? Оказывается, заразиться можно через обычный укус комара. Кровососущие насекомые в свою очередь подхватывают личинки «червей» у животных.

Как сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области, врачи провели операцию и извлекли паразита. Сейчас пациентка находится дома и наконец-то чувствует себя хорошо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Впервые за 82 года: в Челябинске отремонтирована поликлиника и два отделения горбольницы №8
Злато-серебро. Борис Дубровский вручил 50 школьникам стипендии за победу на предметных олимпиадах
Четверо жителей Челябинска получили большие сроки за терроризм
«Есть женщины в русских селеньях»: в Зауралье пенсионерка остановила грузовой поезд
В Челябинской области дети играют в футбол на тонком льду водоемов
На одном из вокзалов Челябинской области можно бесплатно взять книги в дорогу
Плюс три тысячи рабочих мест. Губернатор Борис Дубровский открыл Южно-Уральский гражданский форум
Пожаров на границе стало меньше. Сотрудничество Челябинской области и Казахстана снижает число огненных ЧП
Фильм о южноуральской колясочнице, усыновившей 3 детей, покажут на ТВ
В Магнитогорске из-за угрозы пневмонии закрывают школы и классы
На Южном Урале за неделю произошло три подростковых суицида
На Южном Урале за неделю произошло три подростковых суицида
Границу Челябинской области закрыли для птицы и яиц из Казахстана
В Челябинске закончилась бесплатная вакцина от гриппа
СК не планирует еще раз заниматься жалобой капитана ФСИН из Челябинска, которую бил начальник
В Челябинске маршрутка перевернулась после столкновения с джипом
Болельщиков приглашают в «Юность» поболеть за «Челмет»
Жителей Челябинской области бесплатно проверят на диабет
Южноуральских предпринимателей просят рассказать о коррупции в регионе
В Челябинской области грузовик протаранил иномарку и врезался в трамвай
Прокуратура нашла нарушения в челябинской школе, где отравились дети
В Челябинске искусственным интеллектом оснастили еще больше парковок
В Челябинске «сетевую» воду покрасят в зеленый цвет