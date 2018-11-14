2018-11-14T04:39:28+03:00
Происшествия

Четверо жителей Челябинска получили большие сроки за терроризм

Они занимались вербовкой новых членов запрещенной организации
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске закрыли очередную террористическую ячейку. Фото: Олег РУКАВИЦЫНВ Челябинске закрыли очередную террористическую ячейку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Четыре жителя Челябинска основали ячейку «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». Эту организацию Верховный суд признал террористической и запретил ее деятельность в России. На экстремистов вышли сотрудники ФСБ и прикрыли их работу.

Силовики говорят, что осужденные занимались активно вербовкой сторонников. Кроме этого больше ничего неизвестно. Дело разбирал Приволжский окружной военный суд — поскольку он ближайший к нам, кто в праве судить за терроризм.

— Суд приговорил организатора к лишению свободы на 16 лет в колонии строгого режима. Членам организации дали от 6 до 6,5 лет колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

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