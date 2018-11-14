2018-11-14T07:41:04+03:00
Общество

Каждого третьего жителя Челябинска домогались на работе

При этом южноуральцы не готовы подавать в суд на своих обидчиков
Андрей АБРАМОВ
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Больше половины челябинцев не сталкивались с домогательствами на работе. Карикатура: Мартинович КатеринаБольше половины челябинцев не сталкивались с домогательствами на работе. Карикатура: Мартинович Катерина
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Аналитики сайта «Зарплата.ру» опросили 970 жителей Челябинска: сталкивались ли они когда-либо с домогательствами на работе. Почти каждый третий ответил, что харасмент имел место. Еще 15% были свидетелями приставаний, а 57% — никогда не сталкивались с этим.

Также у респондентов спросили мнения: как нужно бороться с домогательствами на службе. Большинство считает, что следует разбираться по закону: писать заявление в органы, идти в суд. Второй по популярности вариант гласит, что стороны разбируться лично. Еще четверть заявили, что нужно поговорить с участниками конфликта. И только 19% считают, что нужно немедленно увольнять того, кто домогается коллег.

Также у жителей Челябинска спросили, что они будут делать, если домогательства коснуться их.

Требовать увольнения — 43%.

Будем разбираться публично при всем коллектива — 21%.

Подам в суд — 14%.

Ничего не буду делать, все само разрешится — 13%.

Уволюсь сам — 9%.

К опросу привлекли и работодателей. Большинство сказали, что разберутся в ситуации и накажут домогающегося выговором. 15% начальников уверены, что в домогательствах виновата сама жертва.

— В законе нет определения домогательства и санкции за него. Хотя в уголовном кодексе есть статья — «Понуждение к действиям сексуального характера». Для подтверждения факта домогательств нужны доказательства, например, свидетели, аудио- или видеозаписи, — объяснила юрист портала Екатерина Дикович.

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