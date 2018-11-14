Перевозчики мусора устраивают провокации в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-14T07:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

О странном явлении рассказали несколько жителей Челябинска. К контейнерам во дворе подъезжает мусоровоз, стоит пару минут, а затем ничего так и не убрав, уезжает. Горожане тут же предположили: перевозчики получают оплату за километраж. Вот и наматывают для отчетности счетчик.

— Подобные провокации бессмысленны. Сейчас компании получают деньги только за оказанную услугу — уборку мусора, а не за километраж. К добросовестным подрядчикам эти факты не имеют отношения, а только вредят репутации, — рассказали в администрации Челябинска.

Жителей города просят фиксировать странные мусоровозы. Снимайте фото или видео на мобильные, а затем отправляйте на почту press@cheladmin.ru. В теме письма укажите: «Некачественный вывоз мусора». Убедитесь, что виден номер машины, какие-то опознавательные знаки, например, наклейка компании на кузове.

Напомним, в Челябинске около месяца длился мусорный коллапс. Часть перевозчиков мусора саботировала вывоз ТБО из-за закрытия городской свалки. Прокуратура назвала конкретного виновника сложившейся ситуации.