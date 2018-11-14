Судебный пристав пошел на тест-драйв иномарки, что поймать должника

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-14T08:08:49+03:00

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32-летний Руслан М. из Челябинска несколько лет не платил автокредит за свой Ford Focus. Дело передали судебным приставам. Те сначала были в замешательстве: должник не оставляет следов: на камеры штрафов не попадал, по адресу из паспорта не живет. Но тут Фортуна улыбнулась приставам.

— На сайте объявлений о продаже авто наш сотрудник нашел Peugeot 407. Оказалось, что его продает тот самый должник «Форд Фокуса». Пристав представился покупателем и договорился на тест-драйв. При встрече «покупатель» сообщил, кто он на самом деле, — рассказали в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

Должник смутился и во всем сознался: Focus он пару лет назад продал в Казахстан, поэтому машину и не могли найти. Взамен той иномарки у него забрали под арест Peugeot. Если в течение десяти суток челябинец не погасит долг, то авто пустят с молотка, чтобы погасить долг перед банком. Кстати, за вмешательство приставов в дело придется добавить еще 15 000 рублей.

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