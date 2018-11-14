В Челябинске снова запретили мигрантам водить маршрутки
Губернатор Челябинской области подписал распоряжение: отныне к перевозке пассажиров не допускаются мигранты, которые работают в регионе по патентам. Гастарбайтеры не смогут сесть за руль общественного транспорта, маршруток и такси. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Примечательно, что полтора года назад было подписано аналогичное распоряжение, которое точь в точь дублирует это, за исключением такси. Однако тогда было сделано исключения для граждан стран-участниц Таможенного Союза. В этой бумаге такое не прописано.
Также такими заголовками СМИ пестрили в 2015 году. Впрочем, в Челябинске не так много иностранцев водят общественный транспорт. Многие имеют российские паспорта, а значит никаких санкций к приезжим применить нельзя.
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