2018-11-14T08:26:10+03:00
Общество

В Челябинске снова запретили мигрантам водить маршрутки

Кроме того, на сей раз их еще не допустят до работы в такси
Андрей АБРАМОВ
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Маршрутки в Челябинске не смогут водить иностранцы. Фото: Алексей БУЛАТОВМаршрутки в Челябинске не смогут водить иностранцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Челябинской области подписал распоряжение: отныне к перевозке пассажиров не допускаются мигранты, которые работают в регионе по патентам. Гастарбайтеры не смогут сесть за руль общественного транспорта, маршруток и такси. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Примечательно, что полтора года назад было подписано аналогичное распоряжение, которое точь в точь дублирует это, за исключением такси. Однако тогда было сделано исключения для граждан стран-участниц Таможенного Союза. В этой бумаге такое не прописано.

Также такими заголовками СМИ пестрили в 2015 году. Впрочем, в Челябинске не так много иностранцев водят общественный транспорт. Многие имеют российские паспорта, а значит никаких санкций к приезжим применить нельзя.

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