У многодетной жительницы Челябинской области отобрали воду
В селе Кумляк Уйского района живет многодетная семья. Живут очень скромно. Единственный источник воды дома — колонка во дворе. Платить за водоснабжение единственная работоспособная мать семейства не могла и задолжала 10 000 рублей.
Машин и банковских счетов у женщины нет — взыскивать долги невозможно. Дом забрать нельзя. Тогда ООО, которое обслуживает колонку, отключило подачу воды. Но при этом официального уведомления не отправило.
— В защиту прав многодетной матери прокурор района обратился в Уйский райсуд с требованиями возложить на юрлицо обязанность восстановить работоспособность водоразборной колонки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Пока дело рассматривают и скорее всего, воду вернут. Но ничего не мешает компании исправиться и отправить законное уведомление. Тогда воду можно отключить, а погасить долг семья так и не сможет.
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