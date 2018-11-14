2018-11-14T09:19:04+03:00
Происшествия

Вечеринку в ночном клубе Челябинска остановили из-за пожара

Сейчас ищут поджигателя
Андрей АБРАМОВ
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В час ночи 14 ноября в 112 сообщили о пожаре на Кировке. Полыхал мусорный контейнер рядом с ночным клубом. Пламя понемногу подбиралось к стене заведение. Посетителей и сотрудников эвакуировали.

Пожарные быстро расправились с огнем — пару минут. Посетителям разрешили вернуться внутрь.

— При выяснении обстоятельств установлено, что на запись видеонаблюдения попал кадр поджога контейнера с мусором. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, — рассказали в 3-ем отряде ФПС по Челябинской области.

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