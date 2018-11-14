Ночной пожар в одном из зданий администрации Челябинска не давал эвакуироваться охраннице

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-14T09:26:30+03:00

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Неспокойная ночь выдалась у пожарных Челябинска. После возгорания возле ночного клуба, огнеборцев вызвали к офисам на Воровского неподалеку от площади Революции. Здесь расположен комитет градостроительства и архитектуры. Очаг горения был в комнате охраны на первом этаже здания.

— Пылали вещи. Огонь распространился на входную группу здания и отрезал путь эвакуации женщине-охраннику. Тогда наши бойцы развернули лестницу на козырек крыльца, куда охранница выбралась через окно, — рассказали в 3-ем отряде ФПС по Челябинской области.

Больше людей в здании не было. Оказалось, что загорелся шкафчик с электрооборудование охраны. Наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

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