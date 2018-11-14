2018-11-14T09:26:30+03:00
Происшествия

Ночной пожар в одном из зданий администрации Челябинска не давал эвакуироваться охраннице

Женщину снимали с козырька крыльца
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Горел комитет градостроительства Челябинска. Фото: 3-й отряд ФПС по Челябинской области.Горел комитет градостроительства Челябинска. Фото: 3-й отряд ФПС по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Неспокойная ночь выдалась у пожарных Челябинска. После возгорания возле ночного клуба, огнеборцев вызвали к офисам на Воровского неподалеку от площади Революции. Здесь расположен комитет градостроительства и архитектуры. Очаг горения был в комнате охраны на первом этаже здания.

— Пылали вещи. Огонь распространился на входную группу здания и отрезал путь эвакуации женщине-охраннику. Тогда наши бойцы развернули лестницу на козырек крыльца, куда охранница выбралась через окно, — рассказали в 3-ем отряде ФПС по Челябинской области.

Больше людей в здании не было. Оказалось, что загорелся шкафчик с электрооборудование охраны. Наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семья погибла на пожаре в деревенском доме в Челябинской области
Вечеринку в ночном клубе Челябинска остановили из-за пожара
Охотник заплатит 200 000 рублей за убийство лося в Челябинской области
У многодетной жительницы Челябинской области отобрали воду
В Челябинске снова запретили мигрантам водить маршрутки
Судебный пристав пошел на тест-драйв иномарки, что поймать должника
Перевозчики мусора устраивают провокации в Челябинске
Каждого третьего жителя Челябинска домогались на работе
Впервые за 82 года: в Челябинске отремонтирована поликлиника и два отделения горбольницы №8
Злато-серебро. Борис Дубровский вручил 50 школьникам стипендии за победу на предметных олимпиадах
Четверо жителей Челябинска получили большие сроки за терроризм
Врачи Кургана достали из века женщины червя