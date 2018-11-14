Семья погибла на пожаре в деревенском доме в Челябинской области
Поздно вечером в поселке Усть-Багаряк в Кунашакском районе горел частный дом. Построен был из дерева, поэтому пламя распространялось быстро. Еще и пожарных вызвали поздно, поэтому трагедии избежать не удалось.
Когда первая машина экстренной службы припарковалась у дома, тот вовсю пылал. Огонь охватил соседний сарай. Пожарного гидранта в селе не было, но неподалеку была река, куда машины периодически гоняли за водой.
— К сожалению, при проведении проливки и разборки конструкций на месте пожара были обнаружены погибшие. Сведения о их личности выясняет следственный комитет. По предварительным данным, в доме жила семейная пара, ведущая асоциальный образ жизни, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.