2018-11-14T14:09:34+03:00
Общество

Следственный комитет выясняет причину смерти заключенного в Челябинской области

Тело мужчины нашли в одном из помещений копейской колонии
Лидия ПЕСКОВА
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Заключенного нашли вечером уже без признаков жизни.Заключенного нашли вечером уже без признаков жизни.Фото: Борис КОКУРИН
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Вечером 11 ноября в одном из помещений исправительной колонии № 1 в Копейске нашли осужденного без признаков жизни. Сейчас причину его смерти пытается выяснить Следственный комитет, сообщает пресс-служба СУ СК России по челябинской области.

— По данному факту проводится доследственная проверка, — замечают в пресс-службе. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование.

Между тем в социальных сетях появилась информацию, что заключенного избивали. Об этом на своей странице рассказала известная правозащитница заключенных.

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