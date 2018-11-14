Следственный комитет выясняет причину смерти заключенного в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-14T14:09:34+03:00

Заключенного нашли вечером уже без признаков жизни. Фото: Борис КОКУРИН

Тело мужчины нашли в одном из помещений копейской колонии

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 ноября в одном из помещений исправительной колонии № 1 в Копейске нашли осужденного без признаков жизни. Сейчас причину его смерти пытается выяснить Следственный комитет, сообщает пресс-служба СУ СК России по челябинской области.

— По данному факту проводится доследственная проверка, — замечают в пресс-службе. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование.

Между тем в социальных сетях появилась информацию, что заключенного избивали. Об этом на своей странице рассказала известная правозащитница заключенных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.