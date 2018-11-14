Следственный комитет выясняет причину смерти заключенного в Челябинской области
Вечером 11 ноября в одном из помещений исправительной колонии № 1 в Копейске нашли осужденного без признаков жизни. Сейчас причину его смерти пытается выяснить Следственный комитет, сообщает пресс-служба СУ СК России по челябинской области.
— По данному факту проводится доследственная проверка, — замечают в пресс-службе. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование.
Между тем в социальных сетях появилась информацию, что заключенного избивали. Об этом на своей странице рассказала известная правозащитница заключенных.
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