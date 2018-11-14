2018-11-14T13:13:21+03:00
Общество

Дорожку для слепых возле поликлиники в Челябинске превратили в полосу препятствий

Забота об инвалидах граничит с издевательством
Андрей АБРАМОВ
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Дорожку для слепых превратили в полосу препятствий.Дорожку для слепых превратили в полосу препятствий.
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В редакцию «Комсомольской правды» — Челябинск» пришло письмо от читателя. Он рассказал, что накануне был в поликлинике ОКБ №3 — это больница скорой помощи на «северке». Неравнодушный горожанин запечатлел плитку, которой выложена территория рядом с поликлиникой. Рельефной тропинкой пользуются слабовидящие.

— Во-первых, она выцвела. А ведь у нее не случайно ярко-желтый цвет — его может различить травмированный взгляд. Во-вторых, покрытие нарушено. Но больше всего возмутил узкий коридорчик — тропинку проложили аккурат между бордюров. Как человек с тростью, который идет наощупь, должен это обойти? — возмущается читатель.

На еще одном фото видно, как тропинку и вовсе закрывает гигантский мусорный бак прямо под окнами поликлиники.

— При этом сама поликлиника очень хорошая: свежий ремонт, вежливые врачи. Я написал в прокуратуру Калининского района обращение. Буду ждать ответ в установленный законом 30 дней. Потом все вам расскажу, — добавил читатель.

Мусорный бак перекрывает тропу.

Мусорный бак перекрывает тропу.

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