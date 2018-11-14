2018-11-14T13:35:37+03:00
Общество

Жителям Челябинской области отказали в «зебре», потому что надо экономить

ГИБДД не согласилась с чиновниками и выдала предписание
Андрей АБРАМОВ
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Нормального перехода на улице 9 Января у поликлиники нет.Нормального перехода на улице 9 Января у поликлиники нет.
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В Коркино неподалеку от одной из детских поликлиник на улице 9 Января пролегает дорога без пешеходного перехода. Нет, «зебра» там есть, но до чтобы до нее дойти надо делать приличный крюк. Стоит ли говорит, сколько человек ежедневно рискуют жизнями?

В поисках помощи жители обратились к общественникам из «Гражданского патруля», а те написали а местную администрацию.

— Нам ответили, что в бюджете нет денег, пообещав запланировать работы по обустройству пешеходного перехода в следующем году «при условии экономии бюджетных средств», а вот ГИБДД с администрацией не согласилось и выдали чиновникам предписание сделать «зебру», — рассказали в «Гражданском патруле».

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