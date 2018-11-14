2018-11-14T14:25:53+03:00
Общество

Награда в 30 тысяч: губернатор Борис Дубровский утвердил список лауреатов премии имени Виктора Поляничко

В перечне 10 фамилий
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор утвердил список номинантов премии имени Виктора Полянично.Губернатор утвердил список номинантов премии имени Виктора Полянично.
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Министру образования Челябинской области Александру Кузнецову поручено «направить средства, предусмотренные областным бюджетом на 2018 год по разделу «Образование» в сумме 300 тысяч рублей на организацию вручения премии», — говорится в постановлении губернатора Бориса Дубровского.

Премия им. Поляничко вручается лучшим молодым активистам в Челябинской области. Премируют за достижения в области культуры, социально значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного творчества и любительского спорта молодым гражданам в возрасте от 14 до 30 лет.

Десять лауреатов премии получат по 30 тыс руб. В этом году премии присуждены по номинациям: «Социально значимая общественная деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество».

Список номинантов - ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Виктор Петрович Поляничко, чьим именем названа премия, — политический и государственный деятель СССР и РФ. Был депутатом Челябинского облсовета. Погиб в результате террористического акта в Северной Осетии 1 августа 1993 года.

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