Жители «Паркового», отправив десятки жалоб, победили ларек

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-14T15:34:15+03:00

Местные и дальше будут продолжать бюрократическую войну

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В «Парковом» Челябинска нашествие нелегальных киосков. Похоже, ларьки свозят из центра города, откуда их старательно выгоняют. Жители отправляют чиновникам десятки жалоб, но те реагируют неактивно. Поэтому каждая победа страшно радует местных.

— Чудеса все-таки случаются. На днях убрали харчевню (точку, где продавали шаурму — прим.ред.). И недели не прошло. Рядом осталось еще две. Продолжаем заваливать администрацию и Роспотребнадзор просьбой проверить законность. Вместе мы сила и все можем, — пишет жительница микрорайона Кристина Романова.

— Еще бы фонари поставили, открытый грунт закрыли, грязь убрали, — комментируют местные жители.

Ларьки с шаурмой в «Парковом» пользуются популярностью. Причем не у местных жителей, а маршрутчиков, которые обустроили в микрорайоне конечные. Пожаловаться на незаконный киоск можно в администрацию города.

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