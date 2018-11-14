На машину в Челябинске из окна скинули холодильник
Инцидент в Ленинском районе Челябинска: из окон десятиэтажки на припаркованную Toyota выкинули крупный объект. Местные жители предположили, что это был холодильник или плита.
— Сначала выпала оконная рама — это видно по осколкам. Далее полетела плитка или мини-холодильник. На газоне валялась сковородка. Дворник утром все прибрал, — сообщают очевидцы в соцсетях.
Владелец авто написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители ведут проверку. Любителям выкидывать хлам из окна может влететь предписание суда оплатить ремонт машины. Если, конечно, их разыщут.
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