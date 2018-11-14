Соседи выломали решетки на окнах, чтобы спасти мать с ребенком из огня в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-14T16:31:25+03:00

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Пожар начался днем 14 ноября в поселке Новосинглазово Челябинска. Горела квартира на первом этаже в доме на улице Станционная. В огненной ловушке оказались мать с маленьким ребенком. Выйти через дверь квартиры они не могли — мешало пламя. Несчастные заперлись в комнате и ждали спасения.

И оно пришло в лице бравых соседей. На окне стояла решетка, поэтому вылезти несчастные не могли. Несколько крепких мужиков вырвали стальные прутья и помогли челябинке с четырехлетним сыном выбраться. Вскоре подоспели пожарные.

— У женщины — сильные ожоги, у мальчика — отравление угарным газом. Оба пострадавших в больнице. Сейчас идет проливка горевшей квартиры, чтобы ничего не вспыхнуло вновь. Отдел дознания по пожарам установит причину случившегося: имела ли место детская шалость или причиной стала неисправность электрооборудования, — рассказали в 3-ем отряде ФПС по Челябинской области.

Та самая решетка. Фото: 3-й отряд ФПС по Челябинской области

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