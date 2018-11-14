Похитителей куртки и смартфона задержали за минуту до побега в Копейске

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-14T16:46:00+03:00

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13 ноября полицейские Копейска патрулировали автовокзал. Навстречу сотрудникам ППС попался растерянный горожанин. На улице холодно, а он без куртки. Рассказал, что сидел в местном кафе, ожидая автобус, оглянулся на вешалку, а его куртку — стащили.

Внутри лежал мобильник. Полицейские тут же отправились на поиски подозреваемых. Операция шла недолго: на платформе автовокзала стоял мужик и парнишка, которых обворованный посетитель кафе видел рядом со своей одеждой. Еще немного и подозреваемые бы сели в автобус, который увез бы их подальше от города.

— В руках держали пакет, в котором была куртка и телефон. Старшему 57 лет, младшему — 18. Ущерб пострадавший оценил в 7 000 руб. Возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция статьи предусматривает до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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