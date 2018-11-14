Похититель снял с элитной иномарки зеркало за 70 тысяч рублей в Челябинской области
Заявление в полицию написал автовладелец из Златоуста. Утром он завел свой Porsche и увидел, что пропало боковое зеркало. Замена детали обойдется в круглую сумму — 70 000 рублей.
Похитителя зеркала вычислили. Им оказался 31-летний златоустовец. Ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело за кражу.
— По статье грозит до двух лет колонии. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Зеркало автовладельцу вернут после всех следственных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Теперь владелец крутого Porsche надеется, что полицейские быстро сделают свою работу. Потому как ездить без зеркала нельзя — штраф 500 рублей. А покупать новое — затратно.
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