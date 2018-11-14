Похититель снял с элитной иномарки зеркало за 70 тысяч рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-14T16:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявление в полицию написал автовладелец из Златоуста. Утром он завел свой Porsche и увидел, что пропало боковое зеркало. Замена детали обойдется в круглую сумму — 70 000 рублей.

Похитителя зеркала вычислили. Им оказался 31-летний златоустовец. Ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело за кражу.

— По статье грозит до двух лет колонии. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Зеркало автовладельцу вернут после всех следственных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь владелец крутого Porsche надеется, что полицейские быстро сделают свою работу. Потому как ездить без зеркала нельзя — штраф 500 рублей. А покупать новое — затратно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.