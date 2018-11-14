2018-11-14T19:03:50+03:00
Происшествия

После аварии с маршруткой легковушку отбросило на «зебру» в Челябинске

Свидетели ДТП говорят, что автобус пытался проскочить на красный
Андрей АБРАМОВ
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Фото: группы VK "Регион-74"Фото: группы VK "Регион-74"
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Авария произошла вечером 14 ноября в Челябинске. На перекрестке Коммуны и Энгельса столкнулись пазик-маршрутка и иномарка. От удара легковушку выбросило на начало пешеходного перехода. Жертв чудом удалось избежать. Хотя рядом были люди.

При этом маршрутка также шла полной. Пассажиров тряхнуло, но никто не пострадал. Очевидцы говорят, что «ПАЗ» проехал на красный свет.

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД Челябинска.

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