88-летний автомобилист сбил ребенка возле школы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 21:45 2018-11-14T21:46:18+03:00

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ДТП случилось 13 ноября в час дня в Челябинской области. Житель Копейска ехал на своих «Жигулях», как в районе школы №38 на дорогу вышел мальчишка. 88-летний водитель заметил школьника слишком поздно. 10-летнего пешехода с травмами госпитализировали.

По информации Управления ГИБДД по Челябинской области, ребенок переходил дорогу в неустановленном месте. Хотя неподалеку есть пешеходный переход.

В соцсетях эту новость восприняли неоднозначно. С одной стороны, мальчик сам виноват, так как не соблюдал правила дорожного движения. С другой — у 88-летнего человека зрение и скорость реакции уже не настолько хороши, чтобы водить автомобиль.

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