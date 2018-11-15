В Челябинской области мальчишка, которого чуть не загрызла собака, кидал в нее петарды
Фото покусанного огромным алабаем мальчишки взбудоражили соцсети. Вчера мы писали о том, что житель Челябинской области подстрелил собаку, терзавшую его сына.
Напомним, два друга лет 10 гуляли возле дома в частном секторе, когда соседский пес протаранил забор и вырвался на улицу. Он напал на одного из мальчишек. Другой побежал за помощью. Его отец вышел с монтировкой, но пес погрыз и его. Успокоить животное смогли только выстрелы охотника — отца покусанного мальчишки. Мать же написала о случившемся в соцсети, посетовав, что соседи уехали лечить свою собаку и даже не извинились. Тогда большинство встало на ее сторону. Пока в соцсетях не появилась альтернативная версия истории — от хозяина алабая.
— Собаку этот ребенок дразнил с детства. Это причина трагедии, а укусы — следствие. Со своей территории расстреливал его с пневмата, кидал петарды и камни, душил его, пока тот был щенком. Его родители обо всем были предупреждены и не раз. Еще три года назад. А извиниться за случившееся перед мальчиком мне не дали его же родители, — рассказал хозяин группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK.
Кстати, выходить алабая все же не удалось. Он скончался от огнестрельных ранений.
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