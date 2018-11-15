Жительница Зауралья убила трехлетнего ребенка ложкой

СЕГОДНЯ 04:42 2018-11-15T04:42:11+03:00

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В Зауралье перед судом предстанет 28-летняя жительница Шадринска. Ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Она уже провела за решеткой год — пока расследовалось дело.

По версии следствия, в сентябре 2017 года женщина приютила у себя подругу с трехлетним ребенком. Дамы договорились, что хозяйка квартиры будет заботиться о малыше, пока его мама на работе. Но в скором времени ребенок стал раздражать горе-няню.

Следственное управление СК России по Курганской области рассказало, что в течение ноября хозяйка квартиры систематически наказывала малыша ремнем. А однажды она несколько раз ударила его по голове металлической столовой ложкой. Через пару дней ребенок скончался. Истязательница сама вызвала скорую. Но врачам уже ничего не оставалось, как констатировать смерть. Известно, что она наступила от травмы головы.

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