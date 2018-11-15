Дело Стэна Ли живет: в Челябинске продается уникальный автомобиль с изображением Железного человека
Ярко-красный Опель Корса притягивает взгляды автомобилистов и пешеходов Челябинска. На его корпусе нарисован сюжет из популярных комиксов. Видно, что хозяин вложил в машину не только деньги, но и душу.
— Авто единственное в своем роде. Приобреталось для себя. Ппредполагал ездить очень долго. Но в силу обстоятельств приходится расстаться с машинкой. Сделана эксклюзивная и неповторимая аэрография на тему Marvel «Железный Человек». Каждый элемент выполнен тщательно и кропотливо для наиболее точной передачи сюжета и цветов. Не тронута только крыша, — написал хозяин автомобиля Дмитрий в своем объявлении о продаже.
Оно опубликовано на интернет-площадке для объявлений youla. За 13-летний Опель Корса хозяин просит 297 тыс. руб., но готов поторговаться.
в Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ru
СПРАВКА «КП»
Железный человек — популярный персонаж комиксов и фильмов всемирно известной компании Marvel.
Напомним, «отец» железного человека и множества других супергероев Стэн Ли скончался на днях — 12 ноября. Ему было 95 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.