2018-11-15T04:43:05+03:00
Общество

Дело Стэна Ли живет: в Челябинске продается уникальный автомобиль с изображением Железного человека

За любимую машину фанат Marvel просит 300 тысяч рублей
Ирина КАРЕЛИНА
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в Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ruв Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ru
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Ярко-красный Опель Корса притягивает взгляды автомобилистов и пешеходов Челябинска. На его корпусе нарисован сюжет из популярных комиксов. Видно, что хозяин вложил в машину не только деньги, но и душу.

— Авто единственное в своем роде. Приобреталось для себя. Ппредполагал ездить очень долго. Но в силу обстоятельств приходится расстаться с машинкой. Сделана эксклюзивная и неповторимая аэрография на тему Marvel «Железный Человек». Каждый элемент выполнен тщательно и кропотливо для наиболее точной передачи сюжета и цветов. Не тронута только крыша, — написал хозяин автомобиля Дмитрий в своем объявлении о продаже.

Оно опубликовано на интернет-площадке для объявлений youla. За 13-летний Опель Корса хозяин просит 297 тыс. руб., но готов поторговаться.

в Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ru

в Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ru

СПРАВКА «КП»

Железный человек — популярный персонаж комиксов и фильмов всемирно известной компании Marvel.

Напомним, «отец» железного человека и множества других супергероев Стэн Ли скончался на днях — 12 ноября. Ему было 95 лет.

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