Дело Стэна Ли живет: в Челябинске продается уникальный автомобиль с изображением Железного человека

СЕГОДНЯ 04:43 2018-11-15T04:43:05+03:00

в Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ru

Изменить размер текста: A A

Ярко-красный Опель Корса притягивает взгляды автомобилистов и пешеходов Челябинска. На его корпусе нарисован сюжет из популярных комиксов. Видно, что хозяин вложил в машину не только деньги, но и душу.

— Авто единственное в своем роде. Приобреталось для себя. Ппредполагал ездить очень долго. Но в силу обстоятельств приходится расстаться с машинкой. Сделана эксклюзивная и неповторимая аэрография на тему Marvel «Железный Человек». Каждый элемент выполнен тщательно и кропотливо для наиболее точной передачи сюжета и цветов. Не тронута только крыша, — написал хозяин автомобиля Дмитрий в своем объявлении о продаже.

Оно опубликовано на интернет-площадке для объявлений youla. За 13-летний Опель Корса хозяин просит 297 тыс. руб., но готов поторговаться.

в Челябинске продается автомобиль с уникальной аэрографией на тему «Железный Человек». Фото: auto.youla.ru

СПРАВКА «КП»

Железный человек — популярный персонаж комиксов и фильмов всемирно известной компании Marvel.

Напомним, «отец» железного человека и множества других супергероев Стэн Ли скончался на днях — 12 ноября. Ему было 95 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.