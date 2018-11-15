2018-11-15T05:30:33+03:00
Общество

Когда в Челябинске выпадет снег

Горожане задыхаются от пыли и ждут осадков
Лидия ПЕСКОВА
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Со снегом в городе станет светло и чисто.Со снегом в городе станет светло и чисто.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики, ведущие наблюдения за погодой, заметили, что постоянный снежный покров устанавливается в Челябинске после 14 ноября. Но пока снегом на улицах и не пахнет. Когда он выпадет, мы узнали в Челябинском гидрометцентре.

— Ближайший снегопад мы ждем в ночь на субботу, 17 ноября. Но осадки при этом не будут обильными, — рассказали синоптики.

На следующей неделе снег может выпасть в понедельник и среду. Но и он вряд ли сформирует в Челябинске постоянный снежный покров.

До конца следующей недели дневные температуры будут чуть ниже нуля. Ночью в Челябинске -5…-8 градусов.

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