Когда в Челябинске выпадет снег
Синоптики, ведущие наблюдения за погодой, заметили, что постоянный снежный покров устанавливается в Челябинске после 14 ноября. Но пока снегом на улицах и не пахнет. Когда он выпадет, мы узнали в Челябинском гидрометцентре.
— Ближайший снегопад мы ждем в ночь на субботу, 17 ноября. Но осадки при этом не будут обильными, — рассказали синоптики.
На следующей неделе снег может выпасть в понедельник и среду. Но и он вряд ли сформирует в Челябинске постоянный снежный покров.
До конца следующей недели дневные температуры будут чуть ниже нуля. Ночью в Челябинске -5…-8 градусов.
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